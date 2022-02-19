558,9 тысяч голов крупного рогатого скота насчитывается в Краснодарском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

558, 9 тысячи голов крупного рогатого скота насчитывается в Краснодарском крае. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

- За последние годы в регионе отрасль животноводства сделала существенный шаг вперед. В том числе благодаря многомиллиардным инвестициям и субсидиям, которые выделяются из федерального и регионального бюджетов, - пояснил в интервью сайту «КП»-Кубань» вице-губернатор Кубани Андрей Коробка. – Всего в крае 558, 9 тысячи голов крупного рогатого скота, 216,1 тысячи коров, 220,1 тысячи овец и коз. Численность птицы в регионе составляет 21,8 млн штук.

Андрей Коробка сообщил, что с 2015 года производство молока увеличилось на 15%, а продуктивность – на треть. В среднем корова в год дает 8,7 тонны молока.

Кстати, 2,1 млрд рублей выделили на поддержку животноводства в Краснодарском крае в 2022 году.