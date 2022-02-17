Концерн «Покровский» увеличил объемы экспорта на 25%

Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский»

Годовой объем экспорта зерновых, масличных и технических культур группы компаний в 2021 году превысил 500 тыс. тонн, что на 25% больше, чем годом ранее. Основными драйверами роста стала пшеница, ячмень и кукуруза.

ГК «Концерн «Покровский» является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям (9 место в России по производству сырого молока, 6 – по производству сахара). Агробизнес группы компаний представляют 22 предприятия в 17 районах Краснодарского края, годовой валовый сбор сельскохозяйственной продукции – 2,5 млн тонн. Земельный банк концерна в 2021 году превысил 242 тыс. га.

- В прошлом сезоне мы увеличили посевные площади под сахарной свеклой и озимыми культурами. Пшеницей засеяли 104 тыс. га, это почти на 9 тыс. га больше, чем в прошлом году. Ячменем - 10,2 тыс. га (на 1,4 тыс. га больше). В итоге хозяйства концерна собрали более 730 тыс. тонн зерна, что позволило группе компаний увеличить в 2021 году объемы экспортных поставок сельскохозяйственной продукции с 400 тыс. до 503 тыс. тонн, - рассказал управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба.

Основную долю экспортного портфеля группы компаний занимает продовольственная пшеница – более 340 тыс. тонн, что на 60 тыс. тонн больше, чем годом ранее. На втором месте в линейке продукции – кукуруза: этой культурой концерн засеял 21 тыс. га, хозяйства собрали 112 тыс. тонн зерна, 65 тыс. тонн из которых были проданы на международном рынке. В 2021 году также были увеличены объемы озимого ячменя – с 5,5 тыс. до 31 тыс. тонн.

География экспортных поставок ГК «Концерн «Покровский» охватывает 22 иностранных государства, крупнейшими покупателями являются Турция, Египет, Испания, Греция и страны африканского контента. Помимо пшеницы высшего класса концерн экспортирует ячмень, кукурузу, горох, семена австрийской (штирийской) тыквы, комбикорма, а также продукцию переработки сахарной промышленности, в том числе гранулированный жом и мелассу (патоку) свекловичную.

- В 2021 году мы расширили список партнеров и включили в экспортный портфель Кипр, Израиль, Кению и Уганду. А в январе 2022 года отгрузили первую пробную партию свекловичного жома – 400 тонн, в Китай. Это очень интересный, емкий и перспективный рынок, поэтому мы нацелены на развитие наших торговых отношений и планируем увеличить не только объемы, но и линейку поставляемой продукции в КНР, - добавила коммерческий директор ГК «Концерн «Покровский» Екатерина Кравченко.

Вся экспортная продукция группы компаний проходит проверку по основным показателям ISO, для этого концерн имеет собственные лаборатории и оборудование для определения качества, которое полностью соответствует мировым требованиям.