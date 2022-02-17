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Общество17 февраля 2022 10:45

Сочинский суд заблокировал 4 сайта с символикой нацистов

Ссылки выявила прокуратура Центрального района Сочи
Ангелина НАЗАРЧУК
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Прокуратура Центрального района Сочи в Интернете выявила запрещенные сайты.

Прокуратура Центрального района Сочи в Интернете выявила запрещенные сайты.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Накануне в интернете были обнаружены четыре сайта с нацистской символикой. В связи с этим для противодействия экстремистской деятельности прокуратура Сочи обратилась в Центральный районный суд.

В заявлениях были указаны четыре портала с неподобающей символикой. Надзорное ведомство потребовало запретить данные ссылки для предотвращения распространения. Суд одобрил все четыре исковых заявления.

- Решениями Центрального районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - заявили в пресс-центре прокуратуры Сочи.

В итоге все сайты на данный момент заблокированы.