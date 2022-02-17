Сочинский суд заблокировал 4 сайта с символикой нацистов

Прокуратура Центрального района Сочи в Интернете выявила запрещенные сайты.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Накануне в интернете были обнаружены четыре сайта с нацистской символикой. В связи с этим для противодействия экстремистской деятельности прокуратура Сочи обратилась в Центральный районный суд.
В заявлениях были указаны четыре портала с неподобающей символикой. Надзорное ведомство потребовало запретить данные ссылки для предотвращения распространения. Суд одобрил все четыре исковых заявления.
- Решениями Центрального районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - заявили в пресс-центре прокуратуры Сочи.
В итоге все сайты на данный момент заблокированы.