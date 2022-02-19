Кубань заняла второе место в России по объемам изготовления молока Фото: Мария ЛЕНЦ

Кубань заняла второе место в России по объемам изготовления молока. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

- По данным на 1 января, 40% молока, 57% мяса и около 33% яиц, произведенных в Южном федеральном округе, приходится на Краснодарский край. Кроме того, Кубань заняла второе место в России по объемам изготовления молока, - сообщил сайту «КП»-Кубань» вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Вице-губернатор добавил, что в регионе удалось переломить ситуацию с сокращением поголовья дойного стада. С 2015 года производство молока увеличилось на 15%, а продуктивность – на треть. В среднем корова в год дает 8,7 тонны молока.

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