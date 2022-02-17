Дожди с грозами прогнозируют 18 февраля в районах Кубани

Местами в крае пройдут дожди с грозами Фото из архива КП

Ухудшение погоды прогнозируют 18 февраля в районах Кубани. Частично в регионе пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в регионе ожидается переменная облачность, днем и ночью возможен дождь, местами сопровождаемый грозой. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, утром и днем - 15-20 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут от 0 до 5 градусов тепла, днем – от 8 до 13, в горах ночью от -3 до -8, днем – от 3 до 8.

- На Черноморском побережье облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем временами дождь. На участке Анапа-Геленджик местами сильный дождь с грозой, порывы ветра будут достигать 6-11, 15-17 метров в секунду, местами - до 17-22. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8, днем – от 7 до 12, - сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Подчеркивается, что в горах и предгорьях возможен мокрый снег.