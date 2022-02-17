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Общество17 февраля 2022 11:09

Жители Кубани до 35 лет смогут бесплатно обучиться новой профессии в 2022 году

В регионе выделена квота в размере 450 мест
Светлана ОВДЕЙ
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Расширен список граждан, которые могут бесплатно обучиться новой профессии Фото: admkrai.krasnodar.ru

Расширен список граждан, которые могут бесплатно обучиться новой профессии Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани в возрасте до 35 лет смогут бесплатно получить новую профессию в 2022 году. По программе переобучения в регионе выделена квота в 450 мест. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Правительство РФ расширило программу бесплатного переобучения граждан - воспользоваться ею могут не только люди старшего возраста, женщины с маленькими детьми, но и молодежь до 35 лет. В этом году краю выделена квота в 450 мест. В регионе действует и госпрограмма «Содействие занятости населения». В 2022 году на эти цели предусмотрено более 4 миллиардов рублей, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Бесплатно получить новую профессию в крае смогут всего более 3,6 тысячи зарегистрированных в центре занятости человек.