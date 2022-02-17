Второй центр развития предпринимательства открыли в Краснодаре

Второй центр развития предпринимательства «Платформа» открыли в Краснодаре. Он расположен в здании муниципалитета по улице Красной, 6, сообщает пресс-служба городской администрации.

Площадки предлагают бесплатно посещать мастер-классы, консультации, обучающие курсы жителям, самозанятым, ИП Краснодара. Аналогичный центр работает в городе в августе 2019 года по улице Северной, 365.

В центре оборудованы рабочие места, комнаты для переговоров, деловых встреч, скайповая. Подчеркивается, что площадки помогают предпринимателям сокращать расходы на аренду.

В течение 2,5 лет «Платформой» оказаны услуги более 3,5 тысячи краснодарских ИП. Всего состоялся 51 мастер-класс, а также подготовлен и предложены 10 программ обучения.

- Первая «Платформа» на Северной уже переполнена, открываем вторую. И это очень важный показатель. Люди, которые хотят реализоваться в бизнесе, должны иметь такую возможность. А задача муниципалитета - им в этом помочь. Чем больше предпринимателей, тем устойчивее экономика, тем менее она подвержена рискам, - отметил глава города Андрей Алексеенко.