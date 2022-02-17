11-километровый участок Ейского группового водопровода ввели в эксплуатацию на Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

11-километровый участок Ейского группового водопровода ввели в эксплуатацию. Работы проводились между поселком Октябрьским Ленинградского района и станицей Староминской, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Новое оборудование заменило аварийный участок магистрального водовода – в последнее время здесь часто происходили аварии. Вторую нитку планируют построить до 2024 года. Объект займет площадь в 95 километров.

Врезка участка стартовала ночью 15 февраля. Специалисты промыли и заполнили резервуары водой, сбросили воздух из водопровода.

- В 2023 году строители возведут участок протяженностью 19,3 километра. В период с 2022 по 2024 год планируется строительство участка Ейского водопровода протяженностью 65 километров, - отметил вице-губернатор Евгений Наумов.

Водопровод обеспечивает питьевой водой Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы края и Азовский район Ростовской области.