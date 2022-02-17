Мошенник незаконно присвоил муниципальный участок в Краснодаре Фото из архива КП

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении мошенника, нелегально присвоившего муниципальный участок. Ущерб составил более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый - директор организации по управлению нежилой недвижимостью, подписал договор аренды участка с мэрией Краснодара и оформил право собственности. Позже, предоставив декларацию об объекте недвижимости, он указал якобы принадлежащее ему нежилое помещение на этом участке.

После отказа администрации мужчина подал иск в суд и солгал о том, что помещение принадлежит ему. Суд удовлетворил заявление и обязал администрацию передать в собственность за плату участок.

- Мошенник с целью не платить обратился с заявлением об изменении порядка исполнения решения суда, солгав о том, что выкупная стоимость участка составляет около 1 миллиона рублей. При этом он уменьшил реальное число в 10 раз. По решению суда мужчина стал правообладателем земельного участка муниципалитета, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ущерб от мошенничества составил более 13 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело передано в региональную прокуратуру, после чего направится в суд.

Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.