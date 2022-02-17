На российско-абхазской границе незаконно перевезли крупную партию товара

Краснодарские таможенники выявили в транспортном средстве незадекларированные продукты Фото: пресс-центр Краснодарской таможни

Грузовик Daimler-Benz остановили на российско-абхазской границе во время таможенного контроля. Водитель представил официальные документы. В них прописывались продукты питания. Общий вес груза - порядка 10 тонн.

По результатам осмотра грузовика таможенники обнаружили товары, которые не были задекларированы в документах. Как стало известно «КП»-Кубань» в этот список входили: 8 коробок с печеньем «Twix», «Snikers» (56 кг), 15 коробок с кофейным напитком «Torabica cappuccino» (3600 пакетиков), 524 полиэтиленовые упаковки с газированным напитком «Coca Cola Classic» (6 тысяч 288 литров).

«Snikers». Фото: пресс-центр Краснодарской таможни

- Таким образом, в таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве перемещаемого через границу товара, - подчеркнула пресс-служба Сочинской таможни. - Это является нарушением таможенного законодательства.

Как объяснил перевозчик, после загрузки товара на продуктовом складе в Краснодаре, по пути в Абхазию он приобрел дополнительно продукты питания. Но забыл зафиксировать их в документах.

Краснодарская таможня возбудила дело об административном правонарушении по 1 части статья 16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).