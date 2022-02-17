Эксперты назвали самые востребованные на Кубани иномарки с пробегом Фото: Дмитрий БРУШКО

Эксперты сервиса «Авито Авто» назвали самые востребованные среди жителей Кубани иномарки с пробегом. Так, ТОП-3 возглавили Hyundai Solaris, Ford Focus и Kia Rio. В 2021 году продажи автомобилей с пробегом в крае выросли на 5,7% в сравнении с 2020.

Первую строчку рейтинга по итогам 2021 года занимает Hyundai Solaris, средняя цена в крае составляет 630 000 рублей. Процент от числа всех продаж авто с пробегом составил 2,4% в крае.

На второй строке находится Ford Focus со средней стоимостью на Кубани в 390 тысяч рублей. Третью позицию занимает Kia Rio – средний ценник в 2021 году достиг 250 000 рублей.

В пятерку лидеров также вошли Hyundai Accent и Volkswagen Polo. Средняя стоимость на иномарки с пробегом составила 649 тысяч и 387 тысяч рублей.

По стране продажи иномарок с пробегом в прошедшем году увеличились на 5%. Первые три позиции рейтинга, как и в 2020 году, заняли Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. В 2021 году на долю иномарок пришлось 69% от всех продаж на рынке автомобилей с пробегом в стране, уточняют специалисты сервиса «Авито авто». Чаще всего россияне покупали авто с пробегом брендов Японии, Германии и США. На Кубани на долю иномарок пришлось 70,36% продаж на рынке автомобилей с пробегом.