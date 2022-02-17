Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 14:21

В Сочи порядка 90 организаций подключились к цифровой платформе обратной связи

Взаимодействие с населением улучшат благодаря соцсетям
Ангелина НАЗАРЧУК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ведутся переговоры о взаимодействии с организациями федерального подчинения. Фото: пресс-центр администрации Сочи

Ведутся переговоры о взаимодействии с организациями федерального подчинения. Фото: пресс-центр администрации Сочи

В мэрии 17 февраля завершили рабочее совещание по вопросам взаимодействия с Центром управления регионом.

Муниципальный центр управления объединяет работу Платформы обратной связи. На сегодняшний день на уровне муниципалитета возможен сбор сообщений. Теперь будут обрабатываться комментарии пользователей в соцсетях.

- Вениамин Кондратьев ставит задачу оперативно реагировать на все обращения граждан, и мы ее выполняем, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В 2022 году было создано управление интернет-коммуникациями. Благодаря этому теперь как только поступает сигнал от россиян, он сразу же передается в профильные подразделения мэрии. После этого вопрос оперативно решается на уровне администрации.

Для обратной связи с жителями и гостями курорта на главной странице официального сайта администрации Сочи размещен раздел «Госуслуги. Решаем вместе». С помощью этого с начала 2022 года поступило порядка 770 обращений. У россиян появилась возможность направить текстовую информацию, а также прикрепить к нему фото.