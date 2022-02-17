Прокуратура организовала проверку ликвидации последствий непогоды в Геленджике Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура организовала проверку по ликвидации последствий непогоды в Геленджике. Муниципалитет, как и другие районы, пострадал от паводков в начале года. Об этом сообщает пресс-служба регионального органа.

Так, из-за таяния снега и дождей воды реки Адерба в селе Адербиевка и поселке Светлый Дивноморского сельского округа размыли участок дороги. В том числе подмыты опоры линий электропередачи, разрушены придомовые территории.

- Прокуратурой Геленджика организована проверка соблюдения законодательства по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе органа. - Вопросы восстановления прав пострадавших граждан находятся на контроле прокуратуры города.