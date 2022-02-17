В Москве презентовали цифровую систему для качественного планирования отдыха в Сочи

Презентация состоялась 17 февраля в Москве Фото: пресс-центр администрации Сочи

Презентация цифровой системы Visit Sochi состоялась 17 февраля в Москве на ВДНХ. Как удалось узнать «КП»-Кубань», на мероприятии поднимали тему перспективы дальнейшего сотрудничества с предприятиями города Сочи. Данную программу выполнили по поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского. Она была официально выпущена в декабре 2021 года на зимнем федеральном пресс-туре в Сочи.

— В презентации Сочи особое внимание уделили развитию экотуризма и новых туристических трендов, связанных с планированием индивидуальных маршрутов отдыха, - заявила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Следует отметить, клиенты выделили тот факт, насколько удобен стал новый турпортал.

- На ресурсе по принципу "одного окна" представлены все турпродукты Сочи - объекты показа и экскурсии, отели и гостиницы, рестораны, кафе, другие сервисы курорта, - подметила Светлана Батяйкина.

Мероприятие создавали министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В презентации участвовали представители муниципальных образований, туристические организации Краснодарского края, турагентства и туроператоры Москвы.