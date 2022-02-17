В Новороссийске собака умерла после отравления ядом

Хозяев просят наблюдать за питомцами во время выгула, чтобы избежать трагедии Фото из архива КП

Собака умерла после отравления ядом в Новороссийске. В организме животного обнаружили компонент, который используют для лечения людей от туберкулеза. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

Погибшую собаку доставили в начале февраля с признаками воздействия на организм токсического вещества. Отмечается, что спасти пса не удалось из-за быстро развивающейся болезни – у животного возникали судороги, течение слюны, одышка, зрачковый и глотательный рефлекс не срабатывали. В медучреждение собаку доставили с температурой +43 градуса.

- Для установления причины гибели животного отобраны образцы органов и тканей, которые подверглись химико-токсикологическому анализу. В результате в организме был обнаружен яд - изониазид - распространенный препарат для лечения людей от туберкулеза, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Краснодарская МВЛ».

Из-за частых в последнее время случаев отравления животных хозяев просят быть бдительнее. Необходимо следить за тем, что собирается съесть домашний питомец во время выгула. Остатки еды могут быть отравлены специально. При наличии признаков отравления питомца необходимо сразу доставить в медучреждение.