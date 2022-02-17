Губернатор Кубани поздравил российских фигуристок с победами на Олимпийских играх - 2022 в Пекине

Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева Фото: telegram-канал Вениамина Кондратьева

Губернатор Кубани поздравил российских фигуристок с успешным выступлением на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Анна Щербакова заняла первое место, забрав золото соревнований, на второй позиции – Александра Трусова. Камила Валиева по итогам проката заняла четвертую строку рейтинга.

Вениамин Кондратьев написал слова поздравления и поддержки в своем Telegram-канале.

- Это была настоящая битва на льду. Сегодня вся страна болела за наших российских спортсменок. И с нетерпением ждали выхода на лед Камилы Валиевой. Невероятно талантливая и сильная духом фигуристка. Несмотря на давление и негатив, которые обрушились на нее, она показала настоящий характер. Это то, чем всегда отличались наши спортсмены! Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева — вы лучшие! Спасибо вам! - написал глава региона.