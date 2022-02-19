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Общество19 февраля 2022 7:24

440 млн рублей выделили на Кубани на программу по селекции крупного рогатого скота

Сфера животноводства - одна из технологичных отраслей АПК
Варвара ДЫМ
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440 млн рублей выделили на Кубани на программу по селекции крупного рогатого скота

440 млн рублей выделили на Кубани на программу по селекции крупного рогатого скота

Фото: Михаил ФРОЛОВ

440 млн рублей выделили на Кубани на программу по селекции крупного рогатого скота. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Краснодарского края Андрей Коробка.

- Сфера животноводства - одна из технологичных отраслей АПК. В этом году из регионального бюджета выделили 440 млн рублей на программу по селекции и генетике крупного рогатого скота молочного направления, - отметил Андрей Коробка.

Аграрии Кубани уже активно используют собственные семена зерновых, однако в животноводстве пока что все по-другому. Сельхозпроизводители пока что продолжают покупать либо у соседей, либо за границей племенных животных.

- Поэтому нам в первую очередь нужно продолжать селекционно-племенную работу, создавать свой генофонд пород КРС отечественной селекции – высокопродуктивный и «чистый» от каких-либо болезней, - пояснил сайту «КП»-Кубань» вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Кстати, в третью субботу февраля на Кубани отмечают день животновода Краснодарского края. Вице-губернатор региона Андрей Коробка рассказал о достижениях в отраслях животноводства и рыбоводства, господдержке и развитию селекционной базы.