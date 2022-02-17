Более 2,5 тысячи пачек с сигаретами нелегально пытались перевезти из Абхазии на Кубань

Более 2,5 тысяч пачек с сигаретами нелегально пытались перевезти из Абхазии на Кубань. Автомобиль с продукцией задержали на посту в Адлере. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Так, на пункте пропуска «Адлер» таможенники остановили для проверки авто Citroen Picasso. В ходе осмотра в салоне обнаружены упаковки с сигаретами – продукция была спрятана в тайниках под обшивкой передней панели и в подкапотном пространстве.

- Выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенного поста «Адлер» для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.