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Общество17 февраля 2022 15:04

Более 2,5 тысячи пачек с сигаретами нелегально пытались перевезти из Абхазии на Кубань

Спрятанные в тайниках машины упаковки обнаружили на границе в Адлере
Светлана ОВДЕЙ
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Более 2,5 тысяч пачек с сигаретами нелегально пытались перевезти из Абхазии на Кубань. Автомобиль с продукцией задержали на посту в Адлере. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Так, на пункте пропуска «Адлер» таможенники остановили для проверки авто Citroen Picasso. В ходе осмотра в салоне обнаружены упаковки с сигаретами – продукция была спрятана в тайниках под обшивкой передней панели и в подкапотном пространстве.

- Выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками таможенного поста «Адлер» для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.