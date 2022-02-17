Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 15:20

Местные нормативы проектирования градостроительства разрабатывают в Анапе

Соблюдение обеспечит комфорт и экологическую безопасность
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Местные нормативы проектирования градостроительства подготавливают в Анапе. Эксперты института перспективного строительства из Санкт-Петербурга на совете под председательством мэра представили обновленный перечень. Нормативы разработали под новый генплан и в соответствии с требованиями законодательства государства и края, сообщают в пресс-службе мэрии курорта.

Подчеркивается, что воплощенные параметры обеспечат комфорт и экологическую безопасность жителей.

По замечанию главы курорта Василия Швец, Анапа – курорт федерального значения, предложено разграничить показатели для города и сельских округов. Утвердить изменения местных нормативов запланировано до 1 июня.

Документ размещен на официальном сайте администрации в разделе «Градостроительная деятельность».