Местные нормативы проектирования градостроительства разрабатывают в Анапе

Местные нормативы проектирования градостроительства подготавливают в Анапе. Эксперты института перспективного строительства из Санкт-Петербурга на совете под председательством мэра представили обновленный перечень. Нормативы разработали под новый генплан и в соответствии с требованиями законодательства государства и края, сообщают в пресс-службе мэрии курорта.

Подчеркивается, что воплощенные параметры обеспечат комфорт и экологическую безопасность жителей.

По замечанию главы курорта Василия Швец, Анапа – курорт федерального значения, предложено разграничить показатели для города и сельских округов. Утвердить изменения местных нормативов запланировано до 1 июня.

Документ размещен на официальном сайте администрации в разделе «Градостроительная деятельность».