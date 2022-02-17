Почти три миллиона жителей Краснодарского края сделали спорт нормой жизни

В Краснодарском крае систематически занимаются спортом почти три млн человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае систематически занимаются спортом почти 3 млн человек. По этим показателям регион вышел в российские лидеры. Реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» 17 февраля в администрации Кубани обсудил вице-губернатор региона Александр Власов с председателем комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрием Свищевым.

– Кубань занимает первое место в России по количеству жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. По итогам 2021 года показатель составил 58,5%, то есть 2 млн 990 тыс. человек. Мы уже превысили показатель национального проекта «Демография», согласно которому число занимающихся спортом к 2024 году должно достигнуть 55%, – рассказал замглавы региона Александр Власов.

На совещании был рассмотрен вопрос выделения средств из федерального бюджета, которые будут направлены на поддержку и эксплуатацию стадиона «Фишт» в Сочи, а также на строительство спортивных объектов на территории края.