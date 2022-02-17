Активисты и экологи Краснодарского края посетили московский комплекс по переработке отходов

Активисты и экологи Кубани посетили комплекс по переработке отходов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские активисты и экологи посетили московскую компанию, занимающуюся полным комплексом переработки твердых коммунальных отходов. Гостям комплекса «Храброво» в Можайском округе города Москвы показали весь цикл – въезд мусоровозов на территорию комплекса, разгрузку и отбор вторичного сырья.

– Такая же схема переработки ТКО будет использована для создания эффективной инфраструктуры в Краснодарском крае. В регионе полным ходом идет разработка концепции решения проблем с мусором. В рамках экскурсии мы наглядно познакомились с передовыми, качественными технологиями и оборудованием, которые применяются в Московской области, – рассказала заместитель министра ТЭК и ЖКХ Кубани Мария Краснощекова.

Делегация также познакомилась с этапами сортировки, увидела промышленное извлечение вторичных материальных ресурсов и переработку пищевых отходов в технический грунт, а также процесс дегазации старого тела полигона, где захоронены отходы. С помощью двух десятков скважин извлекаются вредные газы, которые скапливаются из-за постоянно идущих химических реакций. После дегазации и очистки от фильтрата территорию законсервируют.