В Краснодаре грузовик насмерть сбил женщину

Грузовик наехал на пешехода. Фото: пресс-служба УГИБДД по Краснодару

В Краснодаре 17 февраля в поселке Калинино произошло смертельное ДТП. Под колесами грузовика погибла 63-летняя женщина, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и вне пешеходного перехода.

- Водитель автомобиля MАН, двигавшегося со стороны улицы Российской в сторону улицы 1 Мая, начал движение на зеленый сигнал светофора и наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодару.

Прибывшие на место врачи скорой помощи подтвердили смерть пешехода.