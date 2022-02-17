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Недвижимость17 февраля 2022 17:48

Ливневки и системы очистки стоков на Кубани ждет реконструкция

Большой проект по обновлению очистных сооружений проведут по всему Черноморскому побережью
Мария ЧАЛАЯ
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На всем Черноморском побережье запустят программу постройки ливневок и очистительных стоков.

На всем Черноморском побережье запустят программу постройки ливневок и очистительных стоков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Программу очистки стоков и ливневой канализации внедрят на всем побережье Кубани. Пока работы затронут только южную часть страны. Но в дальнейшем, как сообщается, они перейдут и в другие регионы.

- Планируется, что проект будет осуществлен по единым стандартам и в одно время, - сообщили во время правительственного часа в Государственной думе Российской Федерации.

Что же касается Краснодара, то в городе очистительные сооружения будут строить в рамках концессионных соглашений. Как сообщил глава Краснодара Андрей Алексеенко, ливневая канализация города – это важнейшая инженерная система, без которой не бывает нормальных дорог, чистоты и комфорта.