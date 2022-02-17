Режим повышенной готовности в Крымском районе продержится неделю

На Крымский район надвигаются ливни Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Крымском районе с 17 по 25 февраля введен режим повышенной готовности. Глава района Сергей Лесь предупредил население о надвигающихся ливнях, которые могут спровоцировать подъем уровня воды в реках до опасных отметок.

- Все службы работают в усиленном режиме. При ухудшении погодных условий информация будет доведена дополнительно, - добавил глава районной администрации Сергей Лесь.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю не исключают ЧС с возможным подтоплением территорий.