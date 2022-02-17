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Происшествия17 февраля 2022 17:47

Режим повышенной готовности в Крымском районе продержится неделю

Население предупредили о надвигающихся на район проливных дождях
Евгения ХАЛИКОВА
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На Крымский район надвигаются ливни

На Крымский район надвигаются ливни

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Крымском районе с 17 по 25 февраля введен режим повышенной готовности. Глава района Сергей Лесь предупредил население о надвигающихся ливнях, которые могут спровоцировать подъем уровня воды в реках до опасных отметок.

- Все службы работают в усиленном режиме. При ухудшении погодных условий информация будет доведена дополнительно, - добавил глава районной администрации Сергей Лесь.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю не исключают ЧС с возможным подтоплением территорий.