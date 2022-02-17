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Туризм17 февраля 2022 18:30

Из Краснодара возобновили авиарейсы в 5 стран

Отправиться в путешествие можно в Албанию, Азербайджан, Тунис, Венесуэлу и Черногорию
Мария ЧАЛАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Росавиация разрешила полеты из Краснодара. Открыто 5 направлений.

Росавиация разрешила полеты из Краснодара. Открыто 5 направлений.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пять авиакомпаний получили разрешение на полеты из Краснодара. Для жителей Кубани стали снова открыты Албания, Азербайджан, Тунис, Венесуэла и Черногория.

- Авиакомпании Red Wings выдали допуск для перелетов в Баку и Албанию. Azur Air сможет летать Венесуэлу и Тунис. «Азимут» получил разрешение на полеты в Черногорию, - стало известно из приказа Росавиации. - Еще две компании, «Северный ветер» и «Смартавиа», также смогут осуществлять перелеты в Тунис.

Напоминаем, что ранее авиасообщения между странами закрывались из-за угрозы новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время планируется открыть еще несколько туристических направлений.