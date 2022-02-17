В Сочи расписание «Ласточки» изменится из-за матчей РПЛ

Расписание «Ласточки» изменится 26 февраля и 2 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На стадионе «Фишт» 26 февраля пройдет игра «Сочи-Арсенал», а 2 марта «Сочи» встретится с «ЦСКА». В эти дни поезда, которые проезжали между городом и Имеретинским курортом, изменят маршрут. Их задачей станет проехать мимо остановок "Известия" и "Олимпийская деревня".

- С 1 марта будут отменены пригородные поезда Имеретинский Курорт – Роза Хутор и Роза Хутор – Имеретинский Курорт, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород». - Раньше они отправлялись в 20:10 и 21:05.

3 марта расписание сочинских «Ласточек» вернется в привычный режим.