В Джубге нашли тело утопленного мужчины. Фото: Олег АДАМОВИЧ

На Кубани около автокемпинга нашли тело мужчины. Об этом сообщает «КП»-Кубань» источник из правоохранительных органов.

Как стало известно, погибшего обнаружили в районе Джубги Туапсинского района. Мужчину нашли на пляже неподалеку от автокемпинга - тело находилось в морской воде. Обнаружившие человека туристы позвонили в полицию, которые выехали на место происшествия.

По данным правоохранителей, на лице у мужчины были синяки и ссадины. Правда, на данный момент личность человека пока не установлена.

- На вид погибшему около 35-40 лет, он небольшого роста, имеет залысины. Когда мужчину нашли, он был одет в черную куртку, синюю футболку, штаны и свитер, - уточняет «Комсомольской правде»-Кубань» источник из правоохранительных органов.

Экспертиза установила, что мужчина утонул.