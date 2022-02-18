Следователя нашли мертвым в собственной квартире в Краснодаре

Следователь по особо важным делам скончался из-за невыясненных обстоятельств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело 54-летней сотрудницы МВД обнаружили в собственной квартире в Краснодаре. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник из правоохранительных органов.

Как сообщается, женщина скоропостижно скончалась. Правда, причины смерти пока неизвестны.

- Ранее о плохом самочувствии она не сообщала. В списках больных коронавирусом погибшая не значилась, - уточняет «Комсомольской правде»-Кубань» источник из правоохранительных органов.

Для того чтобы установить, отчего умерла сотрудница МВД, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что женщина работала в должности старшего следователя по особо важным делам. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в своей должности она с 2017 года. А в органах внутренних дел прослужила 29 лет.

- По факту обнаружения тела сотрудника полиции проводится проверка, - добавляют правоохранители.