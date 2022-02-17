Чемпионка России по боксу от Краснодарского края Нуне Асатрян поддержала Александру Трусову

Краснодарская спортсменка Нуне Асатрян поддержала олимпийских фигуристок. Фото: Пресс-служба Федерации бокса Краснодарского края

Спортсмены России начали кампанию в поддержку фигуристки Александры Трусовой, которая показала на Олимпийских играх сложную и красивую программу, но, исполнив пять четверных прыжков, Трусова получила не золотую, а серебряную медаль. После объявления результатов спортсменка расплакалась, и проявление ее эмоций попало на всеобщее обозрение. Со словами поддержки выступила чемпион России по боксу краснодарка Нуне Асатрян.

- Прежде всего мы сражаемся не за медали, а за веру и любовь наших болельщиков. В истории бокса было много странных судейских решений, Рой Джонс не стал олимпийским чемпионом, но стал легендой. Александра, сейчас главное не сдаваться. Твоя искренность важнее высшего места на пьедестале. В твоей жизни будет ещё много побед, но главную победу ты одержала - осталась в наших сердцах, - сказала Нуне Асатрян.

Олимпийское золото в турнире фигуристок-одиночниц получила еще одна воспитанница тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Бронзовая медаль у японской спортсменки Каори Сакамото.