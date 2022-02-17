Узнали, где будут отключения света в Сочи 18 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе 18 февраля с 08:00 до 19:00 света не будет на улицах: Подольская, Псебайская, Тульская, Николаевская и Светогорская.

В Хостинском районе 18 февраля будут лишены благ цивилизации обитатели улиц: Володарского, Пятигорская, Лысая Гора, 139п, 139Б, Верхняя Лысая Гора, 38/1, Молодогвардейская, Сухумское шоссе, Краснополянская и в садовом товариществе «Восход 2».

В Центральном районе работы повлекут отключение на улицах Роз, Воровского, 23, 23а, 25, 25а, Виноградная, 188, Донская, Высокогорная и в садовом товариществе «Самшит».

В Лазаревском районе энергетики отключат объекты, расположенные в поселке Лазаревском на улицах: Калараш, Энтузиастов, Лазарева, Туманяна, Прозрачная, Просторная, Братьев Еремян, Славы, Барбарисовая, Батумское шоссе, Часовая, Главная, Счастливая и Дунаевского.