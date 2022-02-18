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Общество17 февраля 2022 21:33

В Сочи на маршруте №17 тестируют новый электробус

Для полной зарядки автобуса требуется 25 минут
Ангелина НАЗАРЧУК
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Воздействие на природу сведено к минимуму Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Воздействие на природу сведено к минимуму Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Благодаря электробусам наш воздух станет чаще. Автобус сможет проезжать 70 километров, а заряжаться 25 минут. Данную машину выпустили в Белоруссии. В транспорте перевозить смогут до 83 пассажиров. Максимальная скорость электробуса - 70 км/ч.

- Комфортно, экологично, - подчеркнул в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Будем развивать на курорте транспорт на альтернативных видах топлива.

Электробус выпустили в Белорусcии. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Электробус выпустили в Белорусcии. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

На сегодняшний день на маршрутах в Сочи работают порядка 100 автобусов. Их заправляют метаном.

- Воздействие на природу сведено к минимуму, - заявил Алексей Копайгородский.

Системную работу мэрия курорта проводит по указанию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Благодаря электробусам также повысится и комфорт россиян при передвижении в общественном транспорте.