В Сочи на маршруте №17 тестируют новый электробус

Воздействие на природу сведено к минимуму Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Благодаря электробусам наш воздух станет чаще. Автобус сможет проезжать 70 километров, а заряжаться 25 минут. Данную машину выпустили в Белоруссии. В транспорте перевозить смогут до 83 пассажиров. Максимальная скорость электробуса - 70 км/ч.

- Комфортно, экологично, - подчеркнул в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Будем развивать на курорте транспорт на альтернативных видах топлива.

Электробус выпустили в Белорусcии. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

На сегодняшний день на маршрутах в Сочи работают порядка 100 автобусов. Их заправляют метаном.

- Воздействие на природу сведено к минимуму, - заявил Алексей Копайгородский.

Системную работу мэрия курорта проводит по указанию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Благодаря электробусам также повысится и комфорт россиян при передвижении в общественном транспорте.