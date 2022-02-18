В Сочи продают мимозу за 600 рублей

Цены на мимозу выросли в 3 раза.

Небывалый рост цен на мимозу зафиксирован с Сочи. На рынках жители курорта заметили серьезное подорожание ароматных букетов. По сравнению с прошлым годом стоимость выросла в 3 раза.

- Не так давно мы наблюдали за удивительным явлением – в декабре начала распускаться мимоза. Можно сказать, что это связано с глобальным потеплением, ведь в это же время в Новороссийске цвели жасмин и розмарин, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Последовавшие дальше морозы спровоцировали ситуацию, которую мы имеем на сегодняшний день. С привычных 200 рублей за килограмм мимозы в том году, в этом придется отдать 600 рублей.

Объясняют такой рост тем, что приходится по-особому ухаживать за оставшимся урожаем – складывать веточки с закрытыми бутонами в теплицу при температуре +35 градусов.

Отогреваются цветы 10 часов, после чего обрезаются, вяжутся в пучки и становятся привычного для покупателя товарного вида.