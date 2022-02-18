Миллиардер Роман Абрамович купил отель в Геленджике у бывшего мэра

Абрамович купил отель в Геленджике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа Millhouse, которая принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, купила отель-пансионат «Кристалл» в Геленджике. Ранее здание принадлежало бывшему мэру города-курорта Сергею Озерову, он правил с 1998 по 2007 год.

- Отель находится в 100 метрах от моря. На его территории есть открытый бассейн и другие постройки, - сообщает РБК.

По оценке экспертов, рыночная стоимость этой недвижимости достигает 450 млн рублей. Стоит отметить, что это уже второй актив его компании в Геленджике.