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Общество18 февраля 2022 5:02

Миллиардер Роман Абрамович купил отель в Геленджике у бывшего мэра

Это уже второй актив его компании
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Абрамович купил отель в Геленджике

Абрамович купил отель в Геленджике

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа Millhouse, которая принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, купила отель-пансионат «Кристалл» в Геленджике. Ранее здание принадлежало бывшему мэру города-курорта Сергею Озерову, он правил с 1998 по 2007 год.

- Отель находится в 100 метрах от моря. На его территории есть открытый бассейн и другие постройки, - сообщает РБК.

По оценке экспертов, рыночная стоимость этой недвижимости достигает 450 млн рублей. Стоит отметить, что это уже второй актив его компании в Геленджике.