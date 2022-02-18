В Краснодар из Стамбула пытались незаконно ввезти крупную партию дубленок и пальто

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Краснодарская таможня выявила незаконную партию верхней одежды. Пассажир пытался ввезти из Стамбула без декларации 112 курток, дубленок и пальто общим весом свыше 190 кг.

- Нарушитель не заполнил пассажирскую таможенную декларацию и сведения о перемещаемом через таможенную границу товаре, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Стоимость товаров составила свыше 2,5 млн рублей. В отношении пассажира возбуждены дела об административных правонарушениях. Ему грозит крупный штраф.