Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 6:13

В Краснодар из Стамбула пытались незаконно ввезти крупную партию дубленок и пальто

Нарушителю грозит крупный штраф
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Краснодарская таможня выявила незаконную партию верхней одежды. Пассажир пытался ввезти из Стамбула без декларации 112 курток, дубленок и пальто общим весом свыше 190 кг.

- Нарушитель не заполнил пассажирскую таможенную декларацию и сведения о перемещаемом через таможенную границу товаре, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Стоимость товаров составила свыше 2,5 млн рублей. В отношении пассажира возбуждены дела об административных правонарушениях. Ему грозит крупный штраф.