В Сочи с 1 сентября во всех школах введут уроки по самбо

Сочинцы с детства смогут владеть первичными навыками самообороны. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

На сегодняшний день во всероссийский проект «Самбо в школу» включили уже порядка 50 школ Сочи. Основные приемы спортивной борьбы на уроках физкультуры и в секциях уже начали осваивать порядка 18 тысяч детей.

- У нас нет задачи сделать спортсмена из каждого, - подчеркнул в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Но важно, чтобы все наши юные жители любили активный образ жизни.

Благодаря проекту «Самбо в школу» сочинцы с детства смогут владеть первичными навыками самообороны.

Мэрия Сочи планирует развивать инфраструктуру для занятий спортом. Как удалось узнать «КП»-Кубань», на данный момент специалисты уже проанализировали все образовательные учреждения Сочи.

- Есть школы, где можно сделать дополнительные специализированные залы, - сообщил Алексей Копайгородский. - Специалисты обследуют территории, и будем приступать к проектировке.

Мэр Сочи осмотрел зал для самбо в 9 школе. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Зал для самбо в школе №9 уже готов для проведения занятий. На сегодняшний день с детьми уже работает профессиональный тренер. Также мэр Сочи пообещал регулярные мастер-классы заслуженных спортсменов. Будут проводиться и общегородские соревнования.