В январе 2022 года Кадастровая палата по Краснодарскому краю подготовила порядка 280 тысяч выписок из ЕГРН

Фото: Кадастровая палата региона

По итогам января 2022 года Кадастровой палатой по Краснодарскому краю было подготовлено 279 тыс. выписок из ЕГРН. В бумажном виде граждане получили 42 тыс. выписок. Количество выданных сведений из ЕГРН в электронном виде составило 237 тыс.

Сведения из ЕГРН в виде выписок и копий документов можно получить различными способами.

На бумаге заказать их можно в любом офисе МФЦ, а также посредством выездного обслуживания Кадастровой палаты по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061) либо по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru или, направив нотариально заверенный запрос, по почте в адрес Кадастровой палаты: г. Краснодар, ул. Сормовская, 3, 350018.

При этом запрос должен быть направлен по форме и с учетом требований приказа Росреестра от 08.04.2021 №П/0149"Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН".

В электронном виде выписку или копию документа можно запросить через сайт Росреестра (rosreestr.gov.ru) или при получении ключей доступа к информационному ресурсу ФГИС ЕГРН. Пользователи портала Госуслуг также могут получить сведения из ЕГРН на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра (kadastr.ru) с помощью сервиса «Заказ выписок из ЕГРН», но для этого понадобится подтвержденная учетная запись.

- Сведения в виде выписок о содержании правоустанавливающих документов, копий договоров или иных документов, выражающих содержание односторонней сделки в простой письменной форме, а также других правоустанавливающих документов могут понадобиться в различных ситуациях. Чаще всего выписки используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, использования объекта недвижимости в качестве залога и в других случаях, - отмечает начальник отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Светлана Черечеча.