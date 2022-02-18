В Сочи 18 февраля прогнозируют сильный ветер

Скорость будет колебаться от 15 до 17 м/с
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Лазаревском районе Сочи, по прогнозам метеорологов, 18 февраля поднимется сильный ветер. Поток воздуха движется с юго-востока.
- Скорость ветра будет колебаться от 15 до 17 метров в секунду, - отмечают «КП» - Кубань» сочинские метеорологи.
Службы спасения просят жителей быть внимательными, а также по возможности не выходить из дома. Также не стоит оставлять личный транспорт под деревьями и рекламными конструкциями.
На данный момент скорость ветра 7,2 метра в секунду. Температура воздуха на протяжении всего дня будет колебаться от +12 до +8 градусов.