В Сочи 18 февраля прогнозируют сильный ветер

Скорость будет колебаться от 15 до 17 м/с Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Лазаревском районе Сочи, по прогнозам метеорологов, 18 февраля поднимется сильный ветер. Поток воздуха движется с юго-востока.

- Скорость ветра будет колебаться от 15 до 17 метров в секунду, - отмечают «КП» - Кубань» сочинские метеорологи.

Службы спасения просят жителей быть внимательными, а также по возможности не выходить из дома. Также не стоит оставлять личный транспорт под деревьями и рекламными конструкциями.

На данный момент скорость ветра 7,2 метра в секунду. Температура воздуха на протяжении всего дня будет колебаться от +12 до +8 градусов.