Под Новороссийском на берег вынесло мертвого дельфина

Это не первый случай смерти дельфина в море в этом месяце

Дельфина выбросило на пляже в Мысхако под Новороссийском 17 февраля. Он не подавал признаков жизни. Более того, в его хвосте была врезана веревка. Активисты предположили, что дельфин мог застрять в сетях.

Очевидцы опубликовали видео с мертвым дельфином в соцсетях.

- На теле афалина есть следы прилова. Животное явно попало в сети, - отметили авторы ролика.

Активисты взяли пробы, они определят причины гибели, а также передадут для изучения популяции ученым-генетикам.