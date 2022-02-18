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Происшествия18 февраля 2022 8:12

Под Новороссийском на берег вынесло мертвого дельфина

Млекопитающего обнаружили днем 17 февраля
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Это не первый случай смерти дельфина в море в этом месяце

Это не первый случай смерти дельфина в море в этом месяце

Дельфина выбросило на пляже в Мысхако под Новороссийском 17 февраля. Он не подавал признаков жизни. Более того, в его хвосте была врезана веревка. Активисты предположили, что дельфин мог застрять в сетях.

Очевидцы опубликовали видео с мертвым дельфином в соцсетях.

- На теле афалина есть следы прилова. Животное явно попало в сети, - отметили авторы ролика.

Активисты взяли пробы, они определят причины гибели, а также передадут для изучения популяции ученым-генетикам.