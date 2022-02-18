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Общество18 февраля 2022 8:36

В Сочи на 15 улицах отремонтируют дороги до конца весны

Всего в 2022 году обновят проезжую часть по 55 адресам
Ангелина НАЗАРЧУК
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На курорте большое внимание уделяют дорогам, которые ведут к социальным объектам. Фото: пресс-центр администрации Краснодарского края

На курорте большое внимание уделяют дорогам, которые ведут к социальным объектам. Фото: пресс-центр администрации Краснодарского края

В Сочи на 15 улицах отремонтируют дороги до конца весны. В первую очередь начнут приводить в порядок Кирова. Ее протяжность – 1660 метров.

- На этой дороге всегда оживленное движение, ее ремонтируют по просьбе местных жителей, - заявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», на данный момент по улице Кирова снимают старый слой дороги. После чего начнутся ремонтные работы дорожного полотна. Также в планах поменять тротуары и укрепить обочину.

- На курорте большое внимание уделяют дорогам, которые ведут к социальным объектам - медицинским, детским образовательным и досуговым учреждениям, - подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ремонт хотят завершить к началу лета. Всего в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 55 дорог на улицах Сочи.