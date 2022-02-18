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Здоровье18 февраля 2022 8:34

На Кубани за сутки выявили 3167 заболевших COVID-19, в том числе 248 детей

Ситуация с заболеваемостью остается сложной
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости по коронавирусу на 18 февраля

Последние новости по коронавирусу на 18 февраля

В Краснодарском крае в госпитали продолжают поступать заболевшие коронавирусом. По данным на 18 февраля, за сутки COVID-19 заболели 3167 человек. Среди них – 248 детей.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь выявили 721 случай инфицирования. В антирейтинг попали Сочи, Новороссийск и Динской район, в них зафиксировано 312, 197 и 168 заболевших.

- В Тимашевском районе заразились 134 жителя, в Геленджике и Гулькевичском районе – по 116, в Тихорецком – 103, в Туапсинском – 101, - сообщили в оперштабе.

В остальных районах меньше сотни зараженных. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 115 жителей, на ЭКМО – шесть.