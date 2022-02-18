После смерти следователи правоохранители организовали доследственную проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре назначили экспертизу после смерти следователя по особо важным делам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Напомним, как писала «КП» - Кубань», 54-летнюю женщину нашли мертвой в собственной квартире. Сейчас проводятся разбирательства, специалисты выясняют, от чего скончалась сотрудница МВД.

Стоит сказать, что, предварительно, криминальный характер ее смерть не носит. На теле правоохранителя не нашли следов насилия. Не исключено, что женщина умерла из-за болезни. Однако ее коллеги никогда не слышали от нее жалоб о плохом самочувствии. Погибшая также не болела коронавирусом. Чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, тело отправили на вскрытие.

- Проводится судебная медицинская экспертиза, направленная на установление причин смерти, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, после факту обнаружения тела следователя назначили проведение проверки. Сейчас правоохранители ждут результатов экспертизы. В рамках расследования также опросят соседей и родственников погибшей.