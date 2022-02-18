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Общество18 февраля 2022 9:00

Проект благоустройства сквера им. Гатова доработают в Краснодаре

Такое поручение дал мэр города
Светлана ОВДЕЙ
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Проект благоустройства сквера им. Гатова доработают в Краснодаре. Такое поручение дал глава города на выездной встрече в Общественном центре Карасунского округа.

Проект подготовлен в 2019 году с учетом мнения жителей. Однако документ нуждается в доработке. Кроме того, играет роль и перенос в сквер плоскостного фонтана.

- Как только проект будет готов, необходимо подготовить заявку о включении этой зеленой зоны в одну из региональных или государственных программ. Территория для жителей значимая, ее нужно благоустроить, чтобы сквер стал местной достопримечательностью и украшением этого района, - отметил глава города Андрей Алексеенко.

Напомним, в 2020 году в сквер им. Гатова перенесли плоскостной фонтан, который ранее располагался у кинотеатра «Аврора». Это был первый опыт, так как установка фонтана всегда проектируется под определенную территорию.