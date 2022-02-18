6 партий грейпфрутов из Турции задержали в порту Туапсе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 партий грейпфрутов из Турции задержали в порту Туапсе. При проверке продукции в ней обнаружили карантинный объект – средиземноморскую плодовую муху. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

- По результатам контроля в 6 партиях весом 136 тонн обнаружен карантинный объект – средиземноморская плодовая муха. Наличие карантинного объекта подтверждено заключением Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР», - говорится в сообщении.

После проверки партии грейпфрутов отправлены обратно в Турцию.