Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 9:20

6 партий грейпфрутов из Турции задержали в порту Туапсе

В продукции обнаружили средиземноморскую плодовую муху
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
6 партий грейпфрутов из Турции задержали в порту Туапсе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 партий грейпфрутов из Турции задержали в порту Туапсе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 партий грейпфрутов из Турции задержали в порту Туапсе. При проверке продукции в ней обнаружили карантинный объект – средиземноморскую плодовую муху. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

- По результатам контроля в 6 партиях весом 136 тонн обнаружен карантинный объект – средиземноморская плодовая муха. Наличие карантинного объекта подтверждено заключением Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР», - говорится в сообщении.

После проверки партии грейпфрутов отправлены обратно в Турцию.