Жители республики могли предложить и свой вариант. Фото: adygheya.ru

В Адыгее закончилось голосование за лучший слоган к 100-летию региона. Свой выбор сделали более 1600 жителей. На конкурс заявили шесть слоганов. Каждый из них должен был стать девизом празднования.

Голосование шло больше месяца, в итоге больше всех жителям Адыгеи понравился вариант: «Адыгея – маленькая республика с большим сердцем». За него свои голоса отдали почти половина респондентов - 48,9%.

Также в тройку лидеров вошли: «Республике Адыгея - сто лет. Адыгэ хабзэ - вечно!» и «Адыгея - сто лет спокойствия и мира».

Стоит сказать, что жители республики могли предложить свой вариант. Альтернативные версии прислали более 100 человек.

Министерство культуры региона выразило благодарность всем участникам.

- Данные голосования и предложенные варианты будут переданы на рассмотрение в оргкомитет по празднованию, – рассказали в министерстве культуры Адыгеи. - Он и решит окончательно судьбу слоганов.

Именно в оргкомитете определят, какие из предложенных девизов будут использованы на баннерах, а какие на сувенирах.

Напомним, становление Адыгейской (Черкесской) автономной области 27 июля 1922 года - важное историческое событие для народа. В связи с юбилеем в 2022 году планируется много праздничных мероприятий.