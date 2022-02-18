417 молодых семей Кубани получат выплату на улучшение жилищных условий в 2022 году

Возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет Фото: admkrai.krasnodar.ru

417 молодых семей получат выплату на улучшение жилищных условий в 2022 году. На поддержку в регионе отведено 490 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Субсидия для семьи из двух человек составляет 750 тысяч рублей, из трех – около 1 миллиона.

- В программе участвуют 57 муниципалитетов, выплату на улучшение жилищных условий до конца года получат 417 кубанских семей. Субсидии можно использовать на приобретение строящегося либо готового жилья, в том числе и на первоначальный взнос при получении ипотеки или на погашение уже имеющегося кредита, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Поддержка предусмотрена молодым семьям с детьми или без, в том числе неполным, признанным нуждающимися в жилье. Условие - возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет. Свидетельством, выдаваемым семьям, необходимо распорядиться в течение 7 месяцев.