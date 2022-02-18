В Свято-Троицком соборе Краснодара устанавливают новые колокола

Колокола привезли из Каменск-Уральска. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В одном из старейших храмов Краснодара появились девять новых колоколов. Их доставили в региональный центр из Каменск-Уральска.

Необходимость замены возникла из-за того, что два главных колокола собора пришли в негодность. Старые колокола расплавили и перелили, уральские мастера добились создания более долговечного состава.

- Старые колокола были установлены в соборе в начале 90-х годов. Тогда технология их создания только возрождалась, и они были вылиты с ошибками. В нынешние добавлены металлы, которые обеспечат особую прочность, - рассказал "КП-Кубань" клирик Дмитрий Ветошкин.

Сейчас в Свято-Троицком соборе идёт монтаж колоколов. Обновленный благовест прихожане услышат в субботу, 19 февраля.

Ранее колокола были освящены митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием.