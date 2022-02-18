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Общество18 февраля 2022 10:01

В горах Сочи экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин продлили до 19 февраля

Выше 500 метров над уровнем моря небезопасно
Ангелина НАЗАРЧУК
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Следует воздержаться от выхода в горы

Следует воздержаться от выхода в горы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снеголавинный отряд предупредил о том, что в горной местности Сочи достаточно опасно. Особенно угроза распространяется на горы выше 500 метров над уровнем моря. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», до 18:00 19 февраля 2022 года в данной местности есть риск схода снежной массы.

- Жителям и гостям Сочи рекомендуется отказаться от выходов в горы, - подчеркнули спасательные службы курорта.

Напомним, в случае чрезвычайной ситуации необходимо сразу же звонить по номеру 101, 112.