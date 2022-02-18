В Адыгее наградили организаторов чемпионата России по дзюдо

Свои награды тренеры получили за отличную организацию и проведение Чемпионата России по дзюдо в Майкопе. Фото: администрации Адыгеи.

В доме правительства Адыгеи прошла церемония награждения организаторов чемпионата России по дзюдо. Благодарности вручали представителям комитета РА по физической культуре и спорту. Свои награды они получили за отличную организацию и проведение чемпионата России по дзюдо в Майкопе.

- Для нас проведение чемпионата России по дзюдо – очень знаковое событие, - сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, вручавший награды. - В республике уже создана серьезная инфраструктура для занятий спортом и проведения мероприятий самого высокого уровня.

Напомним, масштабное спортивное мероприятие проходило на территории Дворца спорта «Якуб Коблев» в сентябре 2021 года. Участниками чемпионата стали более 500 человек из 61 региона страны. От Адыгеи выступал Бислан Куиз – он завоевал бронзу и вошел в число призеров в весовой категории до 73 кг.

В этом году в честь 100-летия государственности Адыгеи в регионе наметили проведение ряда крупных спортивных событий.