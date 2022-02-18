Суд отказал Росприроднадзору во взыскании ущерба с «Черномортранснефти» за загрязнение реки Туапсе

В декабре 2014 года более семи тонн нефти попали в реку Туапсе из-за аварии на нефтепроводе «Черномортранснефти». Южный Росприроднадзор через суд попытался взыскать ущерб в сумме 25 млн рублей, но ничего не вышло.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело, проведена экологическая экспертиза. Вину АО «Черномортранснефть» и его работников в возникновении утечки суд не признал. Установлено, что на момент аварии нефтепровод был в эксплуатацию не введен. Генподрядчиком строительства выступало ООО «ДСМУ-Газстрой», а оно обанкротилось в начале 2022 года, - пишет «Ъ-Кубань».

Будут ли в Южном управлении Росприроднадзора обжаловать решение суда, пока неизвестно.