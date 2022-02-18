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Общество18 февраля 2022 11:18

Победителем конкурса «Воспитатель года Кубани» стала педагог из Анапы

Евгения Примачок представит регион на всероссийском этапе
Светлана ОВДЕЙ
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Победителем конкурса «Воспитатель года Кубани» стала педагог из Анапы. Евгения Примачок – педагог из детского сада №43 курорта – представит региона на всероссийском этапе. С победой в профессиональном конкурсе педагога поздравил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Детям из садика №43 «Буратино» очень повезло. Евгения - педагог с 15 летним стажем, грамотный специалист, открытый и творческий человек. В финале показала прекрасные результаты и заслуженно одержала победу. Желаю новых успехов и самое главное удачи! - написал губернатор края в своем Telegram-канале.

Теперь воспитатель Евгения Примачок представит регион на всероссийском конкурсе, который состоится в Ярославле.